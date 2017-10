Ein Tintenfisch war vor etwa 200 Millionen Jahren die letzte Mahlzeit im kurzen Leben eines Fischsauriers. In den versteinerten Überresten des jungen Ichthyosauriers fanden Wissenschafter zwischen den Rippen hakenförmige Strukturen - Reste von den Armen eines Tintenfisches. Das Exemplar hat eine Länge von nur 70 Zentimetern, berichten die Forscher im Fachblatt Historical Biology.

Foto: /University of Manchester Ichthyosaurier sind eine Gruppe ausgestorbener Reptilien, von denen zahlreiche Arten bekannt sind. Das jetzt untersuchte Exemplar gehört zur Art Ichthyosaurus communis. Es stammt aus der Sammlung Lapworth Museum of Geology in Birmingham, wo es auch ausgestellt ist. "Das Exemplar ist praktisch vollständig und außergewöhnlich. Es ist der erste neugeborene Ichthyosaurus communis, der gefunden wurde - und das ist verwunderlich, weil die Art schon vor 200 Jahren zum ersten Mal beschrieben wurde", sagt Dean Lomax von der University of Manchester.

Ichthyosaurier waren zu ihrer Zeit so etwas wie das Gegenstück zu unseren Walen und Delphinen von heute.

Von anderen Ichthyosauriern sei bekannt, dass die Jungtiere ausschließlich Fisch fraßen. "Es gibt also Unterschiede in der Beute-Vorliebe neugeborener Ichthyosaurier."

"Es ist faszinierend darüber nachzudenken dass wir wissen, was ein Lebewesen, das vor ungefähr 200 Millionen Jahren gelebt hat, als letzte Mahlzeit gegessen hat", sagt Dean Lomax in einer Aussendung der University of Manchester.