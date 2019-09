Warum nicht alle Elektroautos 1600 Kilometer Reichweite haben

Das US-amerikanische Start-up Aptera sucht derzeit Investoren. Es will seine Vision von einem Elektroauto realisieren, das mit einer Akkuladung 1.000 Meilen bzw. 1.600 Kilometer weit kommt.

Mit einer derartigen Leistung wäre einer der größten Schwachpunkte der Elektromobilität eliminiert: die Reichweitenangst. Selbst mit jenen E-Autos, die üppige 100 Kilowattstunden in ihren Akkus haben, kommt man derzeit nicht so weit, wie man es mit Benzin oder Diesel gewohnt ist. Aber warum ist das so?

Widerstände