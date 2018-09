Frühchen bei Kaiserschnitt in den Kopf geschnitten

Zu einem furchtbaren Fehler kam es bei einem Notfall-Kaiserschnitt in Wales: Der leitende Geburtshelfer dachte, er habe die Fruchtblase durchschnitten, tatsächlich verletzte er aber den Kopf des Frühchens. Baby Millie-Ray musste in der 26. Schwangerschaftswoche deutlich zu früh auf die Welt geholt werden, nachdem ihre Mutter mit Blutungen und Schmerzen ins Singleton Hospital in Swansea, Wales, gekommen war. Die Herzfrequenz des Babys sank zudem ab, sodass der Eingriff notwendig wurde. Nur wenige Minuten nach ihrer Geburt verstarb das kleine Mädchen.

Das geschah im Jänner dieses Jahr. Der Fall wurde nun aufgerollt und die Ergebnisse daraus veröffentlicht. Malcolm Griffiths, ein hinzugezogener Gerichtsmediziner, beurteilte die Verletzung durch den Schnitt als "katastrophal", Millie sei aber nicht deshalb verstorben, sondern aufgrund natürlicher Ursachen.