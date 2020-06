Vorsorge mit Nebenwirkung

Eine generelle Empfehlung für Frauen, vorsorglich Exemestan einzunehmen, ist nach Ansicht von Singer demnach problematisch – und für diesen Zweck bei uns auch gar nicht zugelassen. In Anbetracht der Verschlechterung des Knochenabbaus seien hier die Vor- und Nachteile gut abzuwägen. Außerdem gelte es Langzeit-Studienergebnisse abzuwarten: „Vor einem Jahr gab es in Bezug auf den präventiven Einsatz von Exemestan noch gar keine Hinweise auf eine Schädigung der Knochendichte. Jetzt doch. Man kann nicht sagen, was in den nächsten fünf Jahren noch herauskommt“, gibt Singer zu bedenken.

„Wir setzen daher auf Früherkennung.“ Demnach sollten Frauen ab dem 40. Lebensjahr alle ein bis zwei Jahre zur Mammografie gehen.