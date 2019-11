Vögel in guter Gesellschaft: So sozial sind Perlhuhn und Rabe

„Mich hat am meisten beeindruckt, dass diese großen Gruppen an Vögeln über sehr lange Zeiträume stabil bleiben“, sagt der Hauptautor der Studie, die im Fachmagazin Current Biology veröffentlicht ist. Obwohl unter den Hühnern tags bei der Futtersuche und nachts bei der Quartiersuche ein reger Verkehr herrscht, bildeten die Individualisten immer wieder dieselben 18 Gruppen. Unklar ist noch, woran sich die Vögel erkennen. Offen ist auch, warum sich die Gruppen scharen. „Wahrscheinlich geht es um die Sicherheit. An Wasserstellen und auf Lichtungen verringert sich bei einer großen Zahl an Vögeln das Risiko des Einzelnen, von einem Raubtier oder Adler angegriffen zu werden“, vermutet Farine. Fest steht für ihn: „ Geierperlhühner haben unser Verständnis über die Entstehung von Sozialität ins Wanken gebracht.“

Schlau & sozial

Thomas Bugnyar, Verhaltensforscher am Department of Cognitive Biology der Uni Wien, findet vor allem die „Dimensionen, in die es bei den Geierperlhühnern geht, beeindruckend“. Er beschäftigt sich aber lieber mit der Dynamik von Rabenvögeln. Die Corviden sind bekanntlich intellektuelle Überflieger im Tierreich und pflegen ausgefeilte Beziehungen.