Vitaminpräparate gegen Krebs: "Naiv"

Ich glaube, die meisten Patienten wissen mittlerweile, was sie davon halten sollen. Denn die Zahl der Nachfragen hält sich trotz der massiven Werbung dieses Arztes mittlerweile sehr in Grenzen", sagt Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe.



Vergangene Woche fand sich in vielen Wiener Briefkästen das Flugblatt "Dr. Rath kommt!" Die Werbung für einen Vortrag des umstrittenen deutschen Arztes Matthias Rath in der Hofburg verspricht einen "Medizinischen Durchbruch für die ganze Menschheit" - und erklärt die Krebsentstehung und -therapie in wenigen Sätzen: Krebs verwende "biologische Scheren", die in der Lage seien, das umgebende Bindegewebe aufzulösen - natürliche Vitamine und andere Mikronährstoffe seien hingegen in der Lage, diese "biologischen Scheren" zu blockieren.



"Wenn das so leicht ginge - das wäre herrlich", sagt Krebsspezialist Univ.-Prof. Christoph Zielinski von der MedUni Wien: "Ich bin für alles dankbar, was die Sterblichkeit meiner Patienten verringert. Aber es muss die Wirkung der Substanzen in Studien im Vergleich zu Placebos ( wirkungslose Scheinpräparate, Anm.) belegt werden. Einen anerkannten Nachweis, dass Vitaminpillen gegen verschiedene Krebserkrankungen wirken, gibt es nicht."



Rath spricht von Erfolgen gegen Blutkrebs (Leukämie). Zielinksi: "Es gibt eine sehr seltene Leukämieform, bei der hoch dosiertes Vitamin A ein Teil der Therapie ist. Das gilt aber nicht für den Großteil der Leukämieformen - und auch nicht für andere Krebsformen."

"Vor mehr als zehn Jahren hat man versucht, die von Rath zitierten Enzymscheren zu blockieren", erzählt Onkologe Univ.-Prof. Michael Miksche: "Es war einer der ersten Ansätze für eine zielgerichtete Therapie, aber er war nicht erfolgreich."