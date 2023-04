Universität Freiburg erforscht "sechsten Sinn"

Neurowissenschaftler der Universität Freiburg (Unifr) haben die Schlüsselrolle bestimmter Neuronen im somatosensorischen Rindenfeld bei der Wahrnehmung unserer eigenen Bewegungen aufgezeigt. Diese Ergebnisse wurden im Fachblatt Nature Communications veröffentlicht und könnten zur Entwicklung leistungsfähigerer Neuroprothesen dienen.

Selbst in totaler Finsternis sind alle in der Lage, eine Wasserflasche an die Lippen zu führen. Diese Leistung macht eine Art sechster Sinn möglich: die Propriozeption, wie die Unifr am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Diese kontrollierte Bewegung ist nur dank spezieller Sensoren, den sogenannten Propriozeptoren, möglich, die sich in den Muskeln, Sehnen und Gelenken befinden. Diese Sensoren senden Informationen über die augenblickliche Lage der Gliedmaße an das Gehirn.