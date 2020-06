Unfallopfer in Innsbruck Unterarme transplantiert

Drei Jahre lang hat ein Deutscher gewartet, der bei einem Unfall beide Unterarme verloren hatte. Am Mittwoch musste es dann ganz schnell gehen. Der 55-Jährige flog nach Innsbruck, um dort ein neues Leben mit fremden Händen zu beginnen. "Ist ein Spender gefunden, muss innerhalb weniger Stunden operiert werden", erklärte Alexandra Kofler, ärztliche Direktorin des Landeskrankenhaus Innsbruck am Freitag, als der erfolgreiche Eingriff bekanntgegeben wurde.

15 Stunden lang stand ein 30-köpfiges Team aus Transplantations-, Unfall- und Plastischen Chirurgen, sowie Anästhesisten von Mittwoch auf Donnerstag im Einsatz. Bei einer Handtransplantation müssen Knochen, Arterien, Venen, Sehnen und Nerven verbunden werden. "So eine Operation ist eine große Herausforderung. Unterschiedlichste Spezialisten müssen Hand in Hand miteinander arbeiten. Der Patient hat den Eingriff gut überstanden", teilte Kofler mit.

Es ist bereits die fünfte Transplantation dieser Art, die an der Innsbrucker Universitätsklinik durchgeführt wurde. Die erste doppelte Handtransplantation erfolgte im Jahr 2000 am bislang bekanntesten Patienten: dem Bombenopfer Theo Kelz. Drei weitere Eingriffe folgten, bei denen insgesamt fünf Hände transplantiert wurden. Alle Patienten sind in sehr gutem Zustand und die transplantierten Hände funktionieren exzellent, hieß es.