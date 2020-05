Umstrittener Eingriff in die Natur

Österreichische IVF-Institute verzeichnen „nur wenige Anfragen“ zur Geschlechterwahl – und verweisen Interessenten an ausländische Kliniken. „Wir haben zwei Anfragen im Jahr“, sagt Obruca. „Bei uns sind es zwei bis drei“, so Univ.-Prof. Wilfried Feichtinger vom Wunschbabyzentrum: „Bei mir war einmal ein Landwirt mit sechs Töchtern, der wollte auch einen Sohn. Ich sehe nicht ein, warum in solchen Fällen die Geschlechterwahl nicht erlaubt ist.“ Es gebe Studien, wonach es bei einer Zulassung von „family balancing“ in der westlichen Welt zu keiner Verschiebung des Geschlechterverhältnisses komme.

In der Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt gibt es allerdings eine breite Ablehnung: „Das ist nicht akzeptabel“, sagt die Vorsitzende, Christiane Druml: „Schließlich gibt es keine medizinische Notwendigkeit dafür. Diese Form des Eingriffs in das Schicksal hat keinen vitalen Wert.“ Etwas anderes sei ein (in Österreich derzeit ebenfalls verbotener) Einsatz der Präimplantationsdiagnostik bei geschlechtsgebundenen Erbkrankheiten wie Hämophilie, die hauptsächlich bei Männern auftritt: Hier könnte in bestimmten Fällen durch die Wahl des Geschlechts die Erkrankung vermieden werden.