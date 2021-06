Gutes Zeugnis für Krebs-Therapie

Es gibt aber auch Kritik: Aufholbedarf gibt es in Punkto Aufklärung und Information (siehe unten). Univ.-Prof. Gabriela Kornek, Onkologin und Präsidentin des Vereins „Leben mit Krebs“ wird nicht müde zu sagen: „Krebs hat sich in den meisten Fällen von einer tödlichen zu einer chronischen Erkrankung entwickelt. Je besser ein Patient informiert ist, desto besser können wir mit ihm die Therapie planen.“ Außerdem gehört den Experten zufolge die steigende Betroffenenzahl und folglich der erhöhte Bedarf an medizinischen Ressourcen zu den großen Herausforderung der nächsten Jahre. Als besonders problematisch prangert Zielinski die mangelnde Prävention an – zu den am stärksten steigenden Krebserkrankungen gehört Lungenkrebs, vor allem bei Frauen: „Das ist der große Schandfleck, weil die Nichtraucher viel zu wenig vor den Rauchern geschützt werden.“