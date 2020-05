Neuer Test errechnet Sterberisiko

Die Ergebnisse der schwedischen Forschungen wurden nun sogar im renommierten medizinischen Fachjounal " The Lancet" veröffentlicht. In der Fachwelt sorgen sie aber auch für heftige Diskussionen. Die Hauptkritik: Der Test basiere rein auf statistischen Daten 100.000er Menschen, für den einzelnen könne das Ergebnis davon durchaus abweichen. Vieles wie etwa der Einfluss einer Krebserkrankung auf das Sterberisiko sei darüberhinaus bereits evident. Die Studienautoren Andrea Ganna vom Karolinska Institut in Stockholm und Erik Ingelsson von der Universität Uppsala betonen hingegen selbst, dass der Test keine rundum verlässlichen Aussagen liefere. Vielmehr ziele er jedoch darauf ab, Indikatoren für Gesundheitsrisiko-Prognosen zu ermitteln sowie Risikogruppen zu identifizieren. Dazu könnte der Test, so die Idee der Forscher, an die Vorteile einer gesunden Lebensweise erinnern.