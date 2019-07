Tutanchamun-Büste versteigert: Raubkunst, oder was?

Die Faktenlage ist verwirrend. Nur eines scheint festzustehen: Wien war eine der Stationen von Tutanchamun auf seinem Weg ins Auktionshaus Christie’s in London. Dort wurde die 28,5 cm hohe Skulptur aus Quarzit vor zwei Tagen für 5,3 Millionen Euro versteigert. Unter heftigen Protesten der Ägypter. Doch der Reihe nach.

Herkunft

Tatsächlich scheint die Herkunft des guten Stücks zumindest hinterfragenswürdig: Das Online-Wissenschaftsmagazin Live Science hat versucht, den Weg der Büste nachzuzeichnen: Ursprünglich stamme sie aus einer alten Sammlung. Und zwar der von Prinz Wilhelm von Thurn und Taxis, der sie um 1960 erworben habe. So jedenfalls behauptet es Christie’s. Live Science hat also das Leben des Fürsten (1919–2004) durchleucht und mit Familienmitgliedern gesprochen. „Die Erben können sich jedoch nicht erinnern, die Skulptur jemals gesehen zu haben, Dokumente liegen nicht vor“, sagt Elke Kellner vom International Council of Museums ( ICOM), die sich intensiv mit kolonialer Raubkunst beschäftigt. Nichte Daria von Thurn und Taxis sagt sogar, dass Onkel Willy „kein sehr kunstinteressierter Mensch“ gewesen sei.