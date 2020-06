Türkei wirbt um Operationstouristen

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Gesundheit zurückzuerlangen und zugleich Urlaub zu machen." So bewirbt eine türkische Augenklinik in Antalya ihre Angebote: Ein "all inclusive package" um 1300 Euro umfasst nicht nur die Lasik-Operation zur Korrektur der Fehlsichtigkeit, sondern auch sechs Übernachtungen im Krankenhaus, "kostenlosen Shuttle-Service zu den Stränden" sowie Frühstück, Mittag- und Abendessen. In Österreich kostet eine Lasik-Operation für ein Auge in der Regel bis zum Doppelten.

Derartige Angebote von Kliniken in Istanbul und Antalya häufen sich. "Die türkischen Ärzte sind sehr gut, und die Kliniken sind auch sehr gut ausgestattet", sagt der Innsbrucker Augenarzt Univ.-Prof. Mathias Zirm. "Trotzdem sehe ich diesen Operationstourismus sehr, sehr kritisch."

Denn mit der Kombination von Operation und Urlaub würden viele Patienten geködert, ohne sich vorher näher zu informieren: "Und ich kenne niemanden, der ohne Operation zurückgekommen ist. In Österreich hingegen ist es an der Tagesordnung, dass wir nicht jeden Patienten sofort operieren." Und darin liege das große Problem: "Das Operationsverfahren ist nicht schlechter als bei uns. Mängel gibt es aus meiner Sicht bei der Aufklärung und der Auswahl der Patienten."