Trotz Straffreiheit ein Tabuthema

Auf dem Küchentisch der elterlichen Wohnung im Gemeindebau von einem unbekannten Arzt behandelt: Elisabeth Haidler, SPÖ-Bezirksrätin in Wien, unterzog sich 1959, mit 18 Jahren, einem – damals illegalen – Schwangerschaftsabbruch. "Diese Angst, die man damals haben musste! Dass der Arzt verhaftet wird, dass man selber verhaftet wird, dass es wer erzählt. Das kann sich heute niemand mehr vorstellen."

Genau deshalb entschloss sie sich, ihre Erinnerungen der Regisseurin und ORF-Journalistin Susanne Riegler zu erzählen. "Die Jungen wissen heute nicht mehr, wofür gekämpft wurde." Der Dokumentarfilm "Der lange Arm der Kaiserin" zeichnet die Geschichte der Abtreibung in Österreich nach. Damit wird so etwas wie eine thematische Lücke geschlossen. Denn seit Einführung der Pille in den 1960er-Jahren und der Straffreiheit für Abtreibungen seit 1975 treten die früheren, ins Kriminal gerückten, Umstände ungewollter Schwangerschaften in den Hintergrund. Haidler: "Ich wünsche mir aber, dass diese Geschichten wirklich Geschichte bleiben."

Ähnlich argumentiert die frühere Grün-Politikerin Freda Meißner-Blau ihre Teilnahme am Filmprojekt. "Man sprach nicht über Sexualität oder Verhütung. Das ganze Thema war belastet von einer ungeheuren, schwelenden, schweigenden Unwissenheit." Sie wurde bei einer illegalen Abtreibung 1947 in einer Wohnung in Rom angebunden und geknebelt, damit die Nachbarn nichts mitbekamen. "Es war nicht nur der körperliche Schmerz. Es war auch unendlich demütigend, die Art und Weise, wie das passiert ist. Damals sah ich keinen anderen Ausweg. Was man den Frauen zugemutet hat – dafür habe ich heute nur ein Wort: Niedertracht."