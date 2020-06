Trotz Schmerzen heimgeschickt

Solche Sachen dürfen einfach nicht passieren", stellt Wiens neue Patientenanwältin Sigrid Pilz klar. Am KURIER-Telefon hat ihr gerade eine Anruferin erzählt, was ihr im vergangenen März in der AKH-Notfallambulanz passiert ist: "In der Nacht hab ich schwere Schmerzen im Unterbauch bekommen und bin deshalb ins AKH. Dort musste ich erst einmal ewig lange warten. Dann hat mich der Arzt nicht einmal genau angeschaut, sondern mir nur Antibiotika gegeben. Ein paar Tage später musste ich mich dann einer Notoperation im Krankenhaus Göttlicher Heiland unterziehen", sagt die Frau.

Damit nicht genug: Ein Beschwerde-Mail an das AKH blieb ohne Antwort. "Ich hab mir eh nichts Großes erwartet. Aber zumindest ein Bedauern wäre angebracht gewesen. Ich fühle mich so richtig abgespeist" – "Ich schaue mir Ihren Fall an", versichert Pilz. In den nächsten Tagen will sie persönlich mit AKH-Direktor Reinhard Krepler sprechen.