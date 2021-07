Trotz Krankheit neuen Mut schöpfen

Wie lange ich lebe, liegt nicht in meiner Macht. Dass ich aber, so lange ich lebe, wirklich lebe, hängt von mir ab. Lucius Annaeus Seneca (1-65 n. Chr.)



Plötzlich ist das ganze Leben anders und auch man selbst verändert sich in dieser Situation. Man ist fixiert auf die Menschen, die einem helfen. Oft fehlen einem auch die Visionen, wie es weitergehen soll." Karl-Heinz Hackl ist bekannter Burgschauspieler, aber wenn er über seine Krankheitsgeschichte spricht, ist das nicht gespielt. 2003 war bei ihm ein Gehirntumor festgestellt worden. "Ein Jahr lang war ich in Spitälern und Rehab-Einrichtungen. Da bekommt man eine andere Beziehung zu allem."



So wie Hackl geht es vielen Patienten. "Eine Studie in unseren Häusern zeigte, dass Krankheit die Menschen und auch ihre Werte verändert. Trotz aller menschlicher Autonomie ist man abhängig, hat Angst, fragt nach dem ,Warum'", sagt Michael Henisch, Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe, die in Wien, NÖ und OÖ Ordensspitäler und Pflegeheime betreibt. Neben der medizinischen Versorgung wolle man auch die Seele behandeln - und die Patienten ein Stück auf ihrem Weg begleiten. Warum sich das ein Krankenhaus überhaupt antut, erklärt die klinische Psychologin Christine Roninger. "Krankenhäuser sind - ob man will oder nicht - auch Orte der Reflexion, des Umdenkens und der Weiterentwicklung. Es werden hier zwangsläufig Veränderungsprozesse in Gang gesetzt." Man habe überlegt, wie sich diese Tatsache im Klinikalltag integrieren ließe, um so viele Patienten wie möglich zu erreichen.



Und so entstand die Idee des Patienten-Lesebuchs "Sich vom Leben berühren lassen", aus dem Karl-Heinz Hackl und Erwin Steinhauer anlässlich der Buchpräsentation vorlasen. "Unsere Mitarbeiter sind immer wieder beeindruckt, wie stark Menschen in ihrer Krankheit sind", sagt Geschäftsführer Henisch. "Es hilft, mit anderen zu reden und sich auseinanderzusetzen."