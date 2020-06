Top-Krebstherapie in Gefahr

Maximal drei Tage mussten Frauen mit einer Brustkrebsdiagnose bisher auf einen Termin bei den Onkologen der MedUni Wien (AKH Wien) warten. "Jetzt sind es zehn bis 14 Tage. Sie können sich vorstellen, was das für die Betroffenen bedeutet", sagte Dienstag Univ.-Prof. Günther Steger, Chef der Brustkrebsforschung: "Und ich fürchte, dass es noch schlimmer werden wird. Wir können nicht mit eineinhalb Ärzten 40 Patienten an einem Tag qualitativ hochwertig versorgen."

Wiener Top-Onkologen warnten am Dienstag anlässlich des Welt-Krebstages (4.2. /Krebstag im Rathaus: 10.2.): Österreichs Spitzenplatz bei Krebsbehandlung und Krebsforschung sei ohne Aufstockung des Personals und ohne weitere Hilfestellung seitens der Regierung massiv gefährdet. "Wir haben das Interesse, dass die bisherige Qualität gewahrt bleibt, aber das ist schwierig, wenn die Ärzte nur mehr 48 Stunden arbeiten dürfen und es nicht mehr Ressourcen gibt", so Univ.-Prof. Christoph Zielinski, Koordinator des Comprehensive Cancer Center ( CCC) von MedUni und AKH Wien sowie Begründer der Initiative "Leben mit Krebs".

Zielinski: "Wenn hier keine Qualitätssicherung stattfindet, sehe ich Österreich in der Provinzialität versinken." Bisher habe seine Klinik ein Prozent des weltweiten jährlichen Wissenszuwachses in der Onkologie produziert: "Mit einer Kürzung werden wir den Standard nicht halten können."

Vor zwei bis drei Jahren noch sei Österreich Europameister beim raschen Zugang für Patienten zu neuen Therapien gewesen. Der Grund: Da das AKH in viele internationale Studien eingebunden war, konnten Innovationen rasch den Patienten zur Verfügung gestellt werden. In anderen Ländern hingegen dauere das bis zu vier Jahre. Doch ohne ausreichendes Personal werde es nicht mehr möglich sein, an vielen Studien teilzunehmen: "Und der internationale Anschluss ist schnell verloren, innerhalb von ein bis zwei Jahren. Wenn wir uns jetzt abkoppeln, dann ist es vorbei", so Steger. Ein vorübergehendes Zurückschalten sei nicht möglich. "Wir haben keinen Mangel an Intellektualität. Wir haben einen Mangel an Ressourcen."