Warm anziehen: Erkältungsviren bevorzugen kalte Nasen

Jene Viren, die jetzt für rinnende Nasen und lästige Erkältungssymptome sorgen, fühlen sich in einem kalten Nasenmilieu viel wohler. Sie vermehren sich dort leichter als in einem wohltemperierten Riechorgan. Das fanden US-Forscher der Yale University heraus.

Schon seit Jahrzehnten ist bekannt, dass sich Erkältungsviren besonders gut in der Nasenschleimhaut vermehren. Für ihre Studie, die im Fachmagazin Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde, entnahmen die Forscher um die Immunologin Aikiko Iwasaki Labormäusen Zellen mit Rhinoviren und setzten diese verschiedenen Temperaturen aus. Sie stellten fest, dass bei tieferen Temperaturen die körpereigene Immunantwort geringer ausfiel als bei 36,5 C, der idealen Körpertemperatur des Menschen.

Nur wenige werden zur Vermeidung kalter Nasen in tropische Gefilde übersiedeln können. Doch mit einfachen Maßnahmen bietet man den lästigen Erkältungsviren weniger Gelegenheiten.