Krähen zählen wie Kinder: Diese Tiere sind Mathematik-Genies

Zahlreiche Forschungsarbeiten im Labor und in freier Wildbahn legten bereits davor nahe, dass sich die Rechenkünste evolutionär entwickelt haben – im Nervendichten Vogelhirn wie in der menschlichen Großhirnrinde; wie wohl bei allen kognitiv fortschrittlicheren Wirbeltieren. Das Niveau macht den Unterschied.

Um 1900 sorgte der Kluge Hans für Aufsehen. Das Pferd war so trainiert, dass es Fragen durch Aufstampfen oder Kopfschütteln beantworten konnte. Der schwarze Orlow-Traber zählte Gegenstände, führte einfache Rechnungen durch und löste abstrakte Probleme. Bei kommissioneller Prüfung stellte sich allerdings heraus, dass der deutsche Hengst „nur“ auf feinste Nuancen in Gesichtsausdruck und Körpersprache des Fragestellers reagierte.

So wählen Rhesusaffen bei einfachen Rechnungen zu 76 Prozent die richtige Lösung aus zwei vorgegebenen Ergebnissen. Hühner erkennen, dass 4 – 2 kleiner ist als 1+2. Nicht zuletzt durschauen einige Spezies die Idee von leeren Mengen; Schimpansen gehören dazu.

Symbolisches Zählen sieht der Experte dennoch „eher bei Menschen“. Was seine drei Aaskrähen im Dressur-Experiment vormachten, nennt der Neurobiologe „evolutionäres Vorläufersystem dieser Fähigkeit“. In Summe will er verstehen, was Tiere schlau macht.