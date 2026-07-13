Taktgefühl: Warum Tiere genauso schnell reden wie Menschen

Tiere sind durchaus kommunikativ. Orang-Utans kombinieren einzelne Laute zu silbenähnlichen Rufen und ergänzen sie durch Pfeiftöne und Quietschen. Flamingos unterhalten sich nasal hupend, grunzend bis knurrend. Piranhas bellen mit ihrer Schwimmblase, ihr schnappender Kiefer erzeugt Trommelwirbel unter Wasser. Heupferdchen wiederum reiben für ihre Gesänge den linken Vorderflügel an der Schrillkante des rechten Flügels. Schweizer Studie berücksichtigt 98 Tierarten Doch den Schweizer Wissenschaftlern ging es weniger um die animalische Lautsprache oder die Inhalte der Konversationen, sie wollten vielmehr zeitliche Muster in den akustischen Signalen herausfinden. Nach der Analyse von rund 2.000 Tonaufnahmen, die sie von 98 Spezies in Archiven, öffentlich zugänglichen Datenbanken und auf Youtube gefunden hatten, kamen sie nun zu dem Schluss: Fast alle Tierarten bevorzugen einen ähnlichen Sprechrhythmus. Im Fachmagazin PLOS Biology veröffentlichten sie kürzlich auch ihre Vermutung, was hinter dem universellen Taktgefühl steckt.

Äußern sich Tiere lautstark, variieren sie dabei die Frequenz des Schalls, ihre Töne werden tief bis hoch. „Doch wie steht es um das Tempo? Passt es sich den Eigenschaften jeder Art an? Genau diese zeitliche Dimension wollten wir untersuchen“, erklärt Studienleiterin Anne-Lise Giraud von der Universität Genf in einer Aussendung. Äußere Faktoren beeinflussten Sprechrhythmus kaum Also entwickelten die Forschenden eine Methode, mit der sich der Rhythmus von Lauten standardisiert berechnen lässt. Sie belauschten 58 Vogelarten (darunter Adler und Höckerschwan), 28 Säuger (von Buckelwal bis Wanderratte), 4 Amphibien, 4 Insektenarten sowie 1 Reptil und 1 Fisch. Anschließend prüften sie, ob sich das Körpergewicht, das Lungenvolumen oder der Lebensraum zu Wasser, Land oder in der Luft auf das Tempo der Vokalisation auswirkte. Zudem berücksichtigten sie das Sozialleben. Fast alle Spezies hielten einheitlich Takt Doch keiner dieser Faktoren sollte die Sprechrhythmen entscheidend beeinflussen. „Bei 95 Prozent der Arten liegt die Rate zwischen 0,45 und 4,99 Lautäußerungen pro Sekunde, mit einer deutlichen Häufung um 2,8 Hz – eine überraschende Einheitlichkeit bei ansonsten so unterschiedlichen Tieren“, betont Studienerstautor Théophane Piette vom Departement für Neurowissenschaften. Waldspitzmaus und Grünbaumhopf reden deutlich schneller, Emu und Graubauchmurmeltier zählen zu den langsamsten. Der Mensch stellt keine Ausnahme der Regel dar.