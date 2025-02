Wale singen, wie Menschen sprechen: Diese Tiere beherrschen Grammatik

„Wir entdeckten wiederkehrende Teile , deren Häufigkeit einer bestimmten Verteilung folgt“, sieht das internationale Team Parallelen in den Lautäußerungen von Megaptera und Homo sapiens: „Unsere Arbeit offenbart eine unerwartete Gemeinsamkeit in den Kommunikationssystemen von zwei evolutionär weit entfernten Arten.“

Tiersprache kann sehr komplex sein

„Die Studie ist höchst interessant, weil sie in die Komplexität der Tiersprache hineingeht“, ordnet Angela Stöger die neuen Erkenntnisse ein. Die Verhaltens- und Kognitionsbiologin am Institut für Schallforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gesteht – State of the Art – der menschlichen Sprache Einzigartigkeit zu, doch je besser die technischen Hilfsmittel würden, desto mehr bröckelten die Alleinstellungsmerkmale. „Nichts muss so sein, wie die menschliche Sprache, um komplex zu sein.“

Dass etwa Vögel mit Syntax zwitschern, ist schon länger bekannt. 2016 lieferten Forscher den experimentellen Beweis, dass Japanmeisen verschiedene „Wörter“ zu einem „Satz“ mit neuer Bedeutung verknüpfen können.