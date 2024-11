Tanzende Tiere: Wie sich Affen zu Dancing-Stars machen

„Die Richtung der Zuckungen der Gibbons ist nicht zufällig, sie sind stattdessen in Gruppen gleichförmiger Bewegungen organisiert“, sagt Caspar. Im Freiland laden die Choreografien meist zur Kopulation ein, es geht aber auch um nicht-sexuelle Erregung oder Frustration . In Zoos richten sie sich oft an Menschen.

Bei Schimpansen etwa, die beim Stampfen zu Musik beschrieben wurden, ortet der Wissenschaftler viel mehr eine „Übersprunghandlung durch Stress“ als ein Tänzchen mit Hintergedanke. Selbst die begnadeten Gibbons, die zudem hoch entwickelt singen, reagierten nicht auf Musik.

„Bei Tieren kann das choreografische Verhalten angeboren oder erlernt sein. Sie tanzen aus unterschiedlichen Gründen“, sagt Wanninger vom Department für Evolutionsbiologie und schwenkt zum exotischen Federvieh. Vor allem Paradiesvogel-Männchen legen sich bei der Brautwerbung tänzelnd ins Zeug. Auch heimische Auerhähne balzen auf diese Weise.

Zu Bekanntheit – zunächst als Youtube-Star – brachte es der Gelbhaubenkakadu Snowball. Biologen der Universität San Diego in Kalifornien fanden später heraus, dass der Papagei stets Takt hielt – ob zu „Another One Bites the Dust“ von Queen oder zu „Girls Just Wanna Have Fun“ von Cyndi Lauper. Er ließ den Kopf kreisen, steppte zur Seite, kombinierte Kopf- und Fußeinsatz und war dabei kreativ. Das Resümee 2019 im Fachmagazin Cell Press: Vögel sind die einzigen Tiere, die Bewegungen auf Musik abstimmen können.