Tibetische Medizin: Spurensuche am Himalaya

In der Realität ist vieles ganz anders als in der Beschreibung oder im Internet." Das ist eines der wesentlichen Erkenntnisse von Isabella Gazar zur Tibetischen Medizin. Als Pharmazeutin vor allem an der Zusammensetzung dieser hierzulande noch seltener genutzten Pflanzenarzneien interessiert, tauchte die Wienerin tief in diese ganzheitliche Heilslehre ein.



Die Nachfrage nach "sanften", pflanzlichen Behandlungen steigt. Das erlebt auch Gazar täglich an ihrem Arbeitsplatz in der Wiener Agnes-Apotheke. "Neben Phytotherapie, Homöopathie und TCM wird auch Tibetische Medizin immer öfter gewünscht." Also begab sie sich auf Spurensuche, die sie bis ins nordindische Dharamsala führte - dem heutigen Zentrum der Exiltibeter. "Aus Büchern kann ich nicht herauslesen, warum die Tibeter eine andere Einstellung zu Gesundheit und Medizin haben. Ich musste einfach selbst dort hin." Ihre Erlebnisse hielt sie in einem Online-Blog fest (www.tibetischespuren.at).



Mit Hilfe eines deutschsprachigen, gebürtigen Tibeters gelang das Unterfangen. "Durch ihn habe ich sehr viele Leute kennengelernt, das gelingt als Ausländer sonst nicht so einfach." Gazars erste Erkenntnis vor Ort: Das westliche Bild vom lächelnden, freundlichen Asiaten stimmt so nicht. "Die Tibeter sind eher verschlossen. Ich bin oft nur dabei gesessen, hab vor mich hin gelächelt, weil niemand mit mir gesprochen hat und ich auch nichts verstand." Bei Besuchen von Arzneiherstellern fühlte sie sich aber auch ohne Worte heimisch. "Gerade beim Verarbeiten und Mischen der Pflanzen gibt es Parallelen. Viele Arbeitsschritte kenne ich noch aus meinem Studium." Die händische Produktion in Kleinstmanufakturen stehe freilich in scharfem Kontrast zur Herstellung beim einzigen europäischen Lizenzhersteller, der Schweizer Firma Padma. "Dort ist alles sehr steril, die Hightech-Maschine zur Kapsel-Herstellung arbeitet vollautomatisch und in Dharamsala werden die Pillen hauptsächlich von Hand gerollt."