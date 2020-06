Tätowierungen: Ein Risiko fürs ganze Leben

Die Diskussion um die fehlende Deklaration von Tätowierfarben und möglicher Gefahren für die Gesundheit ist nicht neu. Auch in Österreich fordern Mediziner und Verbraucherschützer seit Jahren genaue Regeln. Die Kosmetik-Verordnung sei wesentlich detaillierter geregelt, so der Tenor. „Trotz aller gesundheitlichen Gefahren existieren derzeit keine gesetzlichen Regelungen für die Verwendung von Tätowierpigmenten und Farbstoffen“, moniert man beim Verein für Verbraucherinformation (VKI). Besonders im Fokus: Farben „Made in Asia“. Die dortigen Hersteller müssen die Inhaltsstoffe ihrer Produkte nicht angeben. Ähnliches gilt für Farben aus dem Internet.

In Österreich zählen Tätowierer zur Innung für Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure. „Es ist eine besondere Situation, aber wir haben in den vergangenen Jahren viel erreicht“, sagt Innungsmeisterin Margit Riebenbauer. Die Tätowierer (in Wien derzeit etwa 70) selbst seien ebenso auf Seriosität bedacht. „Schon aus Selbstschutzgründen.“ Im Rahmen der jährlichen, gesetzlich vorgeschriebenen Hygieneüberprüfungen würden auch die Farben unter die Lupe genommen. Passt etwas nicht, „ist der Gewerbeschein weg“.

Konsumentenschützer empfehlen Tätowierwilligen jedenfalls, sich genau zu informieren. Etwa, ob der Nadelkünstler kontrollierte Farben (Couleur Index C.I.) mit Chargennummer verwendet. Und überhaupt empfiehlt es sich auf die besonders belasteten Farben Rot und Gelb zu verzichten.