Immer mehr schlucken Aufputschmittel

„Es ist überhaupt keine Frage, dass dieses Problem auch in Österreich zunimmt“, sagt Univ.-Prof. Michael Musalek, ärztlicher Leiter des Anton-Proksch-Instituts, der größten Suchtklinik Europas. „Aber in Österreich haben wir in diesem Bereich überhaupt keine Daten“, ergänzt Univ.-Prof. Gabriele Fischer, Leiterin der Drogenambulanz der Uni-Klinik für Psychiatrie am Wiener AKH.

In Deutschland haben in den vergangenen zwölf Monaten fünf Prozent von mehr als 2000 befragten Erwerbstätigen Medikamente zur Leistungssteigerung eingenommen. Mit Amphetaminen ( Aufputschmittel) wollen sie „berufliche Stresssituationen bewältigen“, sagt Helmut Schröder vom wissenschaftlichen Institut der deutschen Krankenkasse AOK, das die Untersuchung durchgeführt hat. „Bei den unter 30-Jährigen ist es immerhin jeder Zwölfte.“ Die dadurch verursachte Zahl an Krankenstandstagen hat sich seit 2002 vervierfacht.