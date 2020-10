Studie in steirischen Spitälern: Deutlich mehr tödliche Herzinfarkte während Lockdown

Die Grazer Kardiologen und Medizininformatiker haben die akuten Krankenhauseinweisungen aus der Zeit des sechswöchigen Lockdown analysiert. Dafür standen ihnen die Daten der steirischen KAGES-Spitäler zur Auswertung zur Verfügung. Co- Studienautor Heiko Bugger bestätigte gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht des ORF Steiermark und führte an, dass die intraklinische Mortalität nach Herzinfarkt, Lungenembolie oder Aortenriss um 65 Prozent im Vergleich zu den vergangenen vier Jahren gestiegen ist.

"30 bis 35 mehr Todesfälle von Patienten mit Herzinfarkt"

In den sechs Wochen wurden 226 kardiovaskuläre Patienten aufgenommen, während es in den Jahren zuvor zwischen 157 und 191 Patienten im gleichen Zeitraum waren. Das sind um 23 Prozent bzw. rund 50 weniger aufgenommene Patienten. Von den Aufgenommenen sind 22 Personen bzw. 9,7 Prozent innerhalb von zwei Wochen in den Spitälern an der Erkrankung verstorben. In Zahlen seien das laut Bugger vier bis fünf Menschen mehr als im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 gewesen. Auf Österreich würde das für die Zeit des Lockdowns hochgerechnet 30 bis 35 mehr Todesfälle von Patienten mit Herzinfarkt, Lungenembolie und Aortenriss bedeuten, berechnete der Grazer Mediziner.