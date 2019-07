Stromboli: Warum der Vulkan weniger gefährlich ist als andere

Bebendes Italien

Doch warum gibt es gerade im Süden Italiens so viele aktive Vulkane? Vereinfacht gesagt: "Im Mittelmeer wird die ionische Platte gen Nordwesten gedrückt und taucht ins Tyrrhenisches Meer ab", erläutert Abart. Die Tektonik, also die Verschiebung der Erdplatten, führt dazu, dass an den Bruchlinien Magma an die Oberfläche gelangt (Grafik unten). 90 Prozent aller Vulkane befinden sich weltweit an solchen Plattengrenzen.