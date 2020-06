Hilfe, was dürfen wir noch essen?

Ist unser Essen wertloser und giftiger geworden, ist Weizen schädlich? Nein, meint Klaus Dürrschmid, Lebensmittelwissenschaftler an der Universität für Bodenkultur in Wien. Er sagt, wo wirkliche Gefahren lauern.

KURIER: Wie giftig sind Zusatzstoffe in unserem Essen? Sind sie schuld an der Zunahme an Allergien?

Klaus Dürrschmid: Bei einigen wenigen Zusatzstoffen, etwa Farbstoffen, gibt es Indizien, dass sie in hohen Dosen gesundheitsschädlich sein könnten. Aber so etwas wird mitunter sehr aufgeblasen und als gesicherte Erkenntnis verkauft. Es gibt in Europa rund 300 zentral zugelassene Zusatzstoffe, ein Drittel sind Substanzen, die auch in natürlichen Lebensmitteln vorkommen. So enthält jeder Apfel Stoffe, die als E-Nummern ausgeschildert werden müssten, würden sie einem industriell erzeugten Produkt zugesetzt.