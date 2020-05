Strategien gegen das Vergessen

Das Wiener Biotech-Unternehmen Affiris testet in den kommenden zwei Jahren einen Impfstoff an 420 Probanden in sechs Staaten . Die Substanz regt die Bildung schützender Antikörper an, die die schädlichen Plaques (Ablagerungen krankhaft veränderter Eiweiße) im Hirn erkennen und abbauen. In einer ersten kleinen Studie blieben die kognitiven Fähigkeiten jener Patienten stabil, die frühzeitig behandelt wurden und eine noch vergleichsweise gute Gehirnfunktion aufwiesen, sagt Forschungschef Univ.-Prof. Achim Schneeberger. Auch ein zweiter Alzheimer-Impfstoff wird entwickelt.