Stevia: Ein bittersüßer Nachgeschmack

Stevia-Produzent Franz Reisenberger ergänzt: "Die EU unterscheidet in ihrer Süßstoffverordnung nicht einmal zwischen natürlich und synthetisch hergestellten Süßstoffen." Er arbeitet derzeit mit der BOKU in einem Pilotprojekt an einem neuartigen Extraktionsverfahren in Bio-Qualität. Für den Internisten Prim. Rudolf Prager, Spital Hietzing, spielt rund um Stevia Werbung eine große Rolle. "Aus meiner Sicht ist Stevia gesundheitlich unbedenklich.Ob Natürlichkeit draufsteht oder etwas anderes, ist natürlich immer eine Frage des Marketings."