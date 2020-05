Was Menschen an ihrem Lebensende brauchen

Was brauchen Menschen in ihrer letzten Lebensphase? Wie lässt sich das oft geforderte "Sterben in Würde" praktisch umsetzen? Und wie gehen wir mit dem Recht auf Selbstbestimmung des Individuums und Gefahren um, wenn es um Fragen von lebensverlängernden Maßnahmen unheilbar Kranker geht? Das sind Themen, mit denen sich Mediziner, Ehtiker und Juristen in ganz Europa beschäftigen. In den Niederlanden und Belgien, wo die sogenannte "aktive Sterbehilfe " (auch: Tötung auf Verlangen) seit 2002 erlaubt ist, stiegen die Zahlen zuletzt deutlich an. In Österreich und Deutschland ist sie verboten. Doch Umfragen zeigen immer wieder steigende Zustimmung. Erst am Montag äußerten sich 67 Prozent der Deutschen in einer neuen Erhebung des für die Zulassung aktiver Sterbehilfe.

In Österreich hat die im März neu konstituierte Bioethikkommission eine Diskussion zum Thema " Lebensende" eröffnet. Am Montag fand dazu eine Sitzung statt, zu der auch internationale Experten geladen waren. Sie zeigte: " Österreich ist noch meilenweit von den derzeitigen Diskussionen in Deutschland oder der Schweiz enfernt", sagt Kommissionsvorsitzende Univ.-Prof. Christiane Druml.