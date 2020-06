Stammzellen gegen Infarktschäden

"Diese Ergebnisse zeigen, dass die Stammzelltherapie nach wie vor ein vielversprechendes Forschungsgebiet ist", sagt Prim. Univ.-Prof. Franz Weidinger von der Krankenanstalt Rudolfstiftung in Wien: "Einen Durchbruch gibt es aber noch nicht." Bereits vor sechs Jahren konnte in einer großen deutschen Studie mit Stammzellen die Pumpleistung statistisch etwas verbessert werden: "Aber auch hier gab es für die Patienten im Alltag keinen merkbaren Effekt." Ein Problem in vielen Studien: Die in das Herz injizierten Stammzellen wanderten in andere Körperregionen ab.



Auch die MedUni Wien forscht auf diesem Gebiet: So versuchen die Mediziner, Stammzellen dazu zu bringen, sich in funktionierende Herzmuskelzellen zu entwickeln. Und sie arbeiten daran, körpereigene Stammzellen aus dem Knochenmark in den Herzmuskel zu injizieren – und mit biochemischen Signalen dafür zu sorgen, dass sie im Herzen gehalten werden können. Doch noch sind all diese Ansätze nicht reif für die Praxis.



"Am wichtigsten ist es, dass Infarktpatienten so rasch wie möglich in ein Spital mit einem Herzkatheter-Labor kommen", betont Weidinger: Dort kann die durch ein Gerinnsel verschlossene Arterie geöffnet und ein Stent (eine Gefäßstütze) platziert werden. "Von diesen Patienten versterben heute nur mehr drei bis fünf Prozent – und die Chance ist groß, dass ein Absterben von Herzmuskelgewebe verhindert werden kann und sich keine Narbe bildet." In Wien übernimmt jeden Tag ein anderes Spital diesen Herzkatheter-Notdienst. Weidinger: "Wir hatten vorgestern fünf Infarkt-Patienten. Bei allen fünf konnten wir den Verschluss erfolgreich aufdehnen."