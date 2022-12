"Square Kilometre Array": Startschuss für weltgrößtes Radioteleskop

Astronomen erwarten zudem neue Erkenntnisse über den Beginn des Universums: "Wissenschafter hoffen, mit dem immens leistungsstarken Teleskop die "kosmische Morgendämmerung" des Universums untersuchen zu können, einen Zeitraum zwischen etwa 100 Millionen und einer Milliarde Jahren nach dem Urknall, als die ersten Sterne zum Leben erwachten und Galaxien entstanden", schrieb die Zeitung "The Age".

"Square Kilometre Array" gilt als eines der wichtigsten Wissenschaftsprojekte dieses Jahrhunderts. Die erste Phase des Baus der Antennen, die ein bisschen wie Weihnachtsbäume aussehen, soll voraussichtlich 2028 abgeschlossen sein. In weiteren Phasen sollen Hunderttausende weitere Antennen in Australien und Tausende Schüsseln in Südafrika dazukommen - insgesamt über eine Fläche von einem Quadratkilometer, woher auch der Name des Projekts rührt.

"Die SKA-Teleskope werden empfindlich genug sein, um ein Flughafenradar auf einem Planeten zu erkennen, der einen zehn Lichtjahre entfernten Stern umkreist", sagte SKA-Direktorin Sarah Pearce. "So könnte sogar die größte Frage von allen beantwortet werden: Sind wir allein im Universum?"