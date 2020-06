Spitalspatienten sollen sich mehr trauen

Bei acht bis zwölf Prozent der Spitalsaufenthalte kommt es zu unerwünschten Ereignissen – von Therapie-Nebenwirkungen bis zu echten Behandlungsfehlern, so eine OECD-Studie. Die Hälfte davon ist vermeidbar.

"In den vergangenen fünf Jahren hat sich auf Expertenebene im Bereich Patientensicherheit sehr viel getan", so Bachinger: "Es wurden Fehlermeldesysteme eingerichtet, OP-Checklisten eingeführt, interne Abläufe durch externe Experten überprüft. Wir haben jetzt einen neuen Ansatz: Wir wollen auch die Patienten einbinden – ohne Verantwortung vom Personal auf sie abzuschieben. Es soll eine Ergänzung sein. Die Patienten sind die einzigen, die den gesamten Behandlungsprozess mitbekommen."

Eine Verunsicherung des Personals solle vermieden werden: "Da und dort wird der aktive Patient, der sich einbringen will, immer noch als Angriff gesehen", sagt Bachinger. "Wir wollen beitragen, dass sich das ändert. Dazu benötigt es aber auch Schulungen des Personals."

Nachgefragt: "Rückgang schwerer Schäden" Peter Gausmann ist Geschäftsführer der Gesellschaft für Risiko-Beratung (GRB), die Abläufe in Krankenhäusern und Schadensfälle analysiert. KURIER: In Österreich sollen jährlich rund 3000 Menschen an den Folgen von Kunstfehlern sterben. Peter Gausmann: Diese Zahl beruht auf Umrechnungen von US-Studien, die jeder Grundlage entbehren. Wir haben 120.000 Patientengeschichten ausgewertet. Es gibt einen klaren Rückgang schwerer Schäden. Wieso? Spitäler, die konsequent ihre Mitarbeiter ermutigen, Fehler in allgemein zugängliche Meldesysteme einzutragen, können ihre Fehlerrate deutlich senken. Und diese Systeme setzen sich mehr und mehr durch. Auch die gefürchteten Seitenverwechslungen gehen durch bessere Kennzeichnungssysteme zurück. Die öffentliche Wahrnehmung ist aber eine ganz andere: Die Patienten fühlen sich in einem immer sichereren System immer unsicherer. Und die Bereitschaft zu klagen steigt.