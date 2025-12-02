Mädchen (6) mit SOS-Geste: Die wichtigsten Tipps für Eltern

Ausgehend von Berichten über den mutigen Hilferuf einer Sechsjährigen in Wien (der KURIER berichtete) fragen sich viele Eltern aktuell, wie sie ihren Kindern Hilfezeichen oder Notgesten näherbringen können – und ab welchem Alter ein Austausch über Sicherheit und Schutzstrategien überhaupt angebracht ist. "Grundsätzlich kann man schon mit Kleinkindern darüber sprechen, wie sich andere Menschen – Kinder, aber selbstverständlich auch Erwachsene – einem gegenüber verhalten dürfen. Und was nicht okay ist", schickt Kinderpsychologin Karoline Wekerle voraus.

Aktives Hilfesuchen sollte vom oft verpönten Verpetzen abgegrenzt werden Die Expertin rät, die Aufklärung in alltägliche Situationen einfließen zu lassen. "Man sollte als Elternteil benennen, was in Ordnung und was eine Grenzverletzung ist – und wie man gut darauf reagieren und sich schützen kann." Ist ein anderes Kind grob, "kann man dem Kind vermitteln, als Reaktion darauf 'Stopp' zu sagen und das mit einer entsprechenden Geste zu unterstreichen", nennt die Psychologin ein Beispiel. In bedrohlichen Situationen mit fremden oder auch bekannten Erwachsenen sollte Kindern beigebracht werden, dass man sich nicht scheuen muss, laut um Hilfe zu rufen. Wichtig sei, Kindern bewusst zu machen, dass sie sich in schwierigen Situationen immer an Vertrauenspersonen, die Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen oder Polizei und Rettungskräfte, wenden können. Aktives Hilfesuchen sollte vom oft verpönten Verpetzen abgegrenzt werden. "Kinder müssen wissen, dass man sich nicht dafür schämen muss, zu sagen, was man braucht", erläutert Wekerle.

Hilfe für Frauen, die Gewalt erleben In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen: Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555

online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555 Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at

(AÖF): online unter aoef.at Frauenhaus-Notruf: unter 057722

unter 057722 Österreichischen Gewaltschutzzentren : 0800/700-217

: 0800/700-217 Polizei-Notruf: 133 Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at

Unterstützung aus Kinderbüchern Wenn Eltern der Austausch darüber schwerfällt, empfiehlt Wekerle, sich Anleitungen aus Kinderbüchern oder hochwertigen Info-Formaten für Kinder zu holen. Auch Hotlines wie Rat auf Draht (147) können beratend zur Seite stehen. Das angeeignete Wissen kann spielerisch in Rollenspielen mit Playmobilfiguren, Kuscheltieren oder Puppen vertieft werden. Konkrete Hilfe-Handzeichen können jedenfalls ab dem Volksschulalter vermittelt werden. "Mit dem Hinweis, dass diese insbesondere dann hilfreich sind, wenn man in Gefahr ist und nicht sprechen kann."