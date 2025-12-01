Wien: Mädchen (6) rettet sich und Mutter mit SOS-Handzeichen

Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus gegen 19.30 Uhr am Sonntag zu einem Verkehrsunfall in einer Parkgarage eines Einkaufszentrums gerufen wurden, ahnten sie noch nicht, wie sich dieser Einsatz entwickeln sollte.

Zwei Fahrzeuge waren kurz zuvor gegeneinander gefahren, sodass ein Sachschaden entstanden war. Einer der Beteiligten konnte jedoch keinen Führerschein vorweisen, daher verständigte der zweite Lenker den Polizeinotruf.

Als die Polizisten eintrafen, erhärtete sich der Verdacht: Der 39-jährige Iraker besaß keinen gültigen Führerschein. Doch nicht nur diese Tatsache machte die Beamten stutzig, der Mann verhielt sich seltsam und unruhig. Ex-Frau und Kinder auf der Rückbank Während die Beamten den Sachverhalt dokumentierten, bemerkten sie, dass noch weitere Personen in dem Fahrzeug saßen. Als der Polizist die hintere Fahrzeugtüre öffnete, saßen eine 34-Jährige - seine Ex-Frau - und ihre zwei Kleinkinder auf der Rückbank.