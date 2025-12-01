Wien: Mädchen (6) rettet sich und Mutter mit SOS-Handzeichen
Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus gegen 19.30 Uhr am Sonntag zu einem Verkehrsunfall in einer Parkgarage eines Einkaufszentrums gerufen wurden, ahnten sie noch nicht, wie sich dieser Einsatz entwickeln sollte.
Zwei Fahrzeuge waren kurz zuvor gegeneinander gefahren, sodass ein Sachschaden entstanden war. Einer der Beteiligten konnte jedoch keinen Führerschein vorweisen, daher verständigte der zweite Lenker den Polizeinotruf.
Als die Polizisten eintrafen, erhärtete sich der Verdacht: Der 39-jährige Iraker besaß keinen gültigen Führerschein. Doch nicht nur diese Tatsache machte die Beamten stutzig, der Mann verhielt sich seltsam und unruhig.
Ex-Frau und Kinder auf der Rückbank
Während die Beamten den Sachverhalt dokumentierten, bemerkten sie, dass noch weitere Personen in dem Fahrzeug saßen. Als der Polizist die hintere Fahrzeugtüre öffnete, saßen eine 34-Jährige - seine Ex-Frau - und ihre zwei Kleinkinder auf der Rückbank.
"Das ältere der beiden Kinder, ein sechsjähriges Mädchen, zeigte dem Polizisten das SOS-Handzeichen, bevor die Mutter die Polizisten weinerlich um Hilfe bat", heißt es vonseiten der Polizei. Die Frau gab an, gerade entführt worden zu sein, außerdem sei der Mann bewaffnet.
Messer im Kinderwagen
Wie sich dann herausstellte, dürfte der Mann der Frau an diesem Abend aufgelauert und sie mit ihren Kindern in das Auto gezerrt haben. Zuvor soll er sie auch mit einem Messer bedroht haben.
Im Zuge der Durchsuchung konnten drei Messer im Fahrzeug und eines im Kinderwagen vorgefunden werden. Der 39-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.
Kommentare