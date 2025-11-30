Wien

Palästina-Protest: Zwei Flaggen auf Votivkirche gehisst

++ THEMENBILD ++ WIEN-WAHL: LÄNDERPORTRÄT WIEN: VOTIVKIRCHE
Bei einem Protestmarsch soll zudem ein Presseteam angegriffen worden sein.
30.11.25, 19:16
Kommentare

Am Samstag rief die Plattform „Palästina Solidarität Österreich“ zu einer Kundgebung am ersten Adventwochenende in der Wiener Innenstadt auf.

Altbundespräsident Fischer: Österreich soll Palästina anerkennen

Laut einem Bericht der Kronen Zeitung online soll die Demo turbulent abgelaufen sein. Demnach soll im Vorfeld ein Presseteam attackiert worden sein. Bei dem Vorfall habe die Polizei einschreiten müssen. 

Neben Transparenten und Flaggen beim Protestmarsch wehten auch zwei Palästina-Flaggen auf den Türmen der Votivkirche. Wie die Fahnen dorthin gelangten, sei laut Krone bisher unklar. Die Polizei gab bisher keine Informationen zu dem Vorfall bekannt.

Mehr zum Thema

Alsergrund
kurier.at  | 

Kommentare