Palästina-Protest: Zwei Flaggen auf Votivkirche gehisst

Am Samstag rief die Plattform „Palästina Solidarität Österreich“ zu einer Kundgebung am ersten Adventwochenende in der Wiener Innenstadt auf.

Laut einem Bericht der Kronen Zeitung online soll die Demo turbulent abgelaufen sein. Demnach soll im Vorfeld ein Presseteam attackiert worden sein. Bei dem Vorfall habe die Polizei einschreiten müssen.

Neben Transparenten und Flaggen beim Protestmarsch wehten auch zwei Palästina-Flaggen auf den Türmen der Votivkirche. Wie die Fahnen dorthin gelangten, sei laut Krone bisher unklar. Die Polizei gab bisher keine Informationen zu dem Vorfall bekannt.