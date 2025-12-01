Mordverdacht in Wien: Messerstiche nach Streit über Politik

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Politische Meinungsverschiedenheiten dürften am Samstagabend zu den tödlichen Messerstichen in der Schreygasse in Wien-Leopoldstadt geführt haben. "Die Nerven verloren" Ein 56-Jähriger habe gestanden, das 49-jährige Opfer erstochen zu haben, berichtete die Polizei am Montag. Als Hintergrund gab er an, dass er im Verlauf eines Streitgesprächs die Nerven verloren habe. Die Tat ereignete sich in der Wohnung einer 46-Jährigen, die mit dem Beschuldigten befreundet und mit dem Opfer bekannt war.

Die Frau war am Sonntag ebenso wie der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Sie gab an, den Streit mitbekommen zu haben, die Messerstiche jedoch nicht. Mehr als 2 Promille Nach ihrer Einvernahme kam sie wieder auf freien Fuß. Die drei Personen hatten sich am Sonntagabend in der Wohnung der Frau getroffen. Sowohl die Wohnungsbesitzerin als auch der Beschuldigte dürften alkoholisiert gewesen sein. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer hatte der 56-Jährige mehr als zwei Promille.