Vater sticht auf offener Straße mit Messer auf Tochter (15) ein

Während gerade die Aktion 16 Tage gegen Gewalt an Frauen läuft, ist in der Donaustadt ein 50-jähriger Mann auf seine 15-jähriger Tochter losgegangen.

Laut einem Bericht der Wiener Polizei soll der Mann das Mädchen auf offener Straße attackiert haben. Erst mit Fäusten, dann mit einem Küchenmesser .

Die 15-Jährige erlitt durch den Angriff mehrere lebensgefährliche Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers und des Halses. Passanten wurden durch die Schreie des Mädchens auf die Gewalttat aufmerksam, alarmierten über den Notruf die Polizei und kamen der 15-Jährigen zu Hilfe. Die Passanten brachten die Jugendliche dann noch in eine nahegelegene Arztpraxis, auch der Vater habe sich dorthin begeben.

Festnahme am Tatort

Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt konnten den Tatverdächtigen noch am Tatort vorläufig festnehmen. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde ebenfalls am Tatort aufgefunden und sichergestellt.

Der 50-Jährige zeigte sich in einer ersten Befragung geständig und befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Das Tatmotiv ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Nach Not-OP außer Lebensgefahr

Das Mädchen wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht. Sie wurde noch am Abend notoperiert und ist mittlerweile außer Lebensgefahr.