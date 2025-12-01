Gedenkakt am Zentralfriedhof: Spiegelgrund-Opfer beigesetzt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Am Wiener Zentralfriedhof sind sterbliche Überreste von Spiegelgrund-Opfern, die bei Bestandsaufnahmen an der Medizinischen Universität Wien und im Naturhistorischen Museum entdeckt wurden, beigesetzt worden. Aus diesem Anlass fand am Montag eine Gedenkveranstaltung mit Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sowie Angehörigen eines Opfers statt. An der sogenannten Jugendfürsorgeanstalt Spiegelgrund wurden in der NS-Zeit hunderte Kinder ermordet.

Die Beisetzung stelle "einen weiteren Schritt in der historischen Aufarbeitung eines der dunkelsten Kapitel der österreichischen Zeitgeschichte dar", erklärte das Innenministerium in einer Aussendung. Kinder und Jugendliche ermordet Die Schicksale der rund 800 Kinder und Jugendlichen, die zwischen 1940 und 1945 in der Heil- und Pflegeanstalt "Am Steinhof" ermordet wurden, seien viel zu lange anonym geblieben, meinte der für die Kriegs- und Opfergräber zuständige Innenminister Karner. "Was am Spiegelgrund passiert ist, ist für uns unvorstellbar und dennoch geschehen. Es ist unsere Pflicht an die Gräuel zu erinnern und den Opfern zu gedenken", erklärte Babler, dessen Ministerium die Forschungsarbeit zur Identifikation einiger der beigesetzten Opfer veranlasste.