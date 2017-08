So profitieren Patienten von eHealth

Für viele gesundheitliche Probleme muss man keine Spitalsambulanz aufsuchen: Das ist die Idee hinter dem Beratungsservice „Wenn’s weh tut! 1450“. Unter dieser Telefonnummer erhalten die Anrufer einen niederschwelligen Zugang zu Gesundheitsfragen. Der telefon- und webbasierte Service startete im Frühjahr 2017 in Wien, Niederösterreich und Burgenland – mit einer ersten positiven Zwischenbilanz.

Rund 3000 Anrufe wurden pro Monat entgegengenommen. Die Beschwerden werden mit einem detaillierten Befragungskatalog eingeordnet. „In Wien mussten nur zehn Prozent tatsächlich in ein Spital gelenkt werden“, sagt Hauptverbandschef Alexander Biach. Vom Vorbild Schweiz, wo pro Tag bei einem ähnlichen System 4000 Anrufe eingehen und 2000 an Ärzte oder Spitäler verwiesen werden müssen, sei man noch entfernt. „Das Ziel ist aber, dass man sich in Spitalsambulanzen auf schwierige und benötigte Behandlungen konzentrieren kann.“