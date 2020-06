Hilfe, wenn’s im Bett nicht klappt

Dazu sei es wichtig, die Sprache des Patienten zu sprechen. "In Bezug auf Sexualität hat jeder einen eigenen Wortschatz. Als Arzt muss man damit umgehen können und die Nähe des Patienten aushalten." Mit einem empathischen Arzt würden Patienten auch offen über Dinge sprechen, die sie bedrücken.

Gemeinsam mit seinen Kollegen Univ.-Prof. Christian Dadak und Univ.-Prof. Michaela Bayerle-Eder will die Gesellschaft die Sexualmedizin von Anfang an in die Ausbildung von Ärzten integrieren. "Gerade in der Medizin führt die Sexualität ein Schattendasein", kritisiert Bayerle-Eder, die an der MedUni Wien am Aufbau eines Zentrums für sexualmedizinische Forschung mitwirkt.

"Auch das Pflegepersonal hat großes Informationsbedürfnis und will Fragen von Patienten beantworten können." Dadak ergänzt: "In unserer heutigen Gesellschaft ist alles sexualisiert, aber keiner redet richtig darüber. Sogar Paare sprechen nicht über gemeinsame Probleme im Bett."