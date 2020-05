Sekundenschlaf durch Atempausen

Ich bin früher einige Male eingenickt beim Autofahren“, erzählt Joe Hoza. „Zum Glück ist bei mir nie etwas passiert. Aber es gibt in unserer Gruppe auch Mitglieder, die schon in den Graben gefahren sind.“

Joe Hoza leitet die Selbsthilfegruppe Schlafapnoe. Rund 300.000 bis 400.000 Österreicher sind davon betroffen – aber nur rund 30.000 sind in Therapie. Am Sonntag, 18.11., organisiert die Selbsthilfegruppe einen großen Info-Tag zu diesen potenziell lebensgefährlichen Atempausen im Schlaf. Auslöser ist eine Behinderung der Atemwege durch eine erschlaffte Muskulatur. Die Atemstillstände führen zu verringerter Sauerstoffversorgung und zu wiederholten Aufweckreaktionen (als automatische Alarmreaktion des Körpers). Menschen mit Schlafapnoe sind deshalb deutlich häufiger von Sekundenschlaf betroffen: „Nicht diagnostizierte Schlafapnoe ist ein großes Risiko im Straßenverkehr.“ Laut einer Studie sind Schlafapnoiker sieben Mal häufiger in Verkehrsunfälle involviert.