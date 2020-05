Schönheitsmedizin: Sorgen ohne Sorgenfalten

Nach dem Skandal um fehlerhafte Billig-Brustimplantate aus Frankreich fordert der neue Chef der europäischen Arzneimittelbehörde ( EMA) mit Sitz in London, Guido Rasi, eine schärfere Regulierung von Medizinprodukten. "Ich sehe die dringende Notwendigkeit, Medizinprodukte mit dem gleichen wissenschaftlichen Niveau und der gleichen Aufmerksamkeit zu regulieren wie Arzneimittel."

Medizinprodukte dürfen in der EU dann auf den Markt gebracht werden, wenn sie von einer "benannten Stelle" – etwa dem TÜV – eine CE-Kennzeichnung erhalten. Die Behörden sind anschließend für die Marktüberwachung (z. B. durch Stichproben, Schwerpunktaktionen) zuständig. "Dieses System wird nicht grundsätzlich in Frage gestellt", sagt Alexander Hönel von der AGES-PharmMed: "Allerdings fehlt z. B. noch ein zentrales Register in Europa, welche Medizinprodukte wo am Markt sind."