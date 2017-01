Schnupfenviren mit Impfung austricksen

Für Viren-Forscher wäre es so etwas wie ein Jackpot: eine Impfung gegen Schnupfen-Viren. Der Wiener Allergie-Forscher Rudolf Valenta hat nun ein Patent für ein Serum angemeldet, mit dem der menschliche Körper Schnupfen-Viren abwehren könnte, bevor sie sich in den Zellen festsetzen können. Ob sein Ansatz funktioniert, muss aber erst in Studien geklärt werden - die erste dazu läuft gerade an der Medizinischen Universität Wien. Bei einem positiven Ergebnis müssten weiitere Studien folgen, bis zur Zulassung könnte es dann noch bis zu zehn Jahre dauern, schätzen Experten. Auf absehbare Zeit wird es also keine "Schnupfen-Impfung" geben.

Das Thema ist nicht neu - weltweit versuchen mehrere Forschungsgruppen, Schnupfen mittels Impfung zu bekämpfen. Das Komplizierte daran ist allerdings die Vielzahl an Rhino- und Adenoviren-Stämmen, die für rinnende Nasen, Niesen und Schleimhautschwellungen verantwortlich sind. Rund 300 dürften es sein.

Eiweiße an Virenoberfläche austricksen

Foto: KURIER/Gerhard Deutsch Auch Valenta beschäftigen die Rhinoviren schon lange. Vor einigen Jahren fand er bereits heraus, dass eine fehlgeleitete Virenabwehr Schuld ist, dass der Schnupfen nicht an seiner Entstehungswurzel bekämpft werden kann. Das Immunsystem bekämpfe das Innere der Viren anstatt deren Hülle. Gerade diese ist jedoch der Schlüssel, um sich in den Nasenschleimhautzellen zu vermehren. Da sich, wie Valenta feststellte, aber bei allen Rhinoviren die Eiweißbestandteile an ihren Oberflächen ähneln, will er genau da ansetzen. Seine Theorie: Werden diese Eiweißbestandteile schon vor der Schnupfensaison injiziert, könne der Körper Antikörper dagegen bilden - und die Viren könnten sich nicht in den Schleimhäuten festsetzen.