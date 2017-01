Wer jetzt eine Amaryllis samt Zwiebel geschenkt bekommt, der sollte sie regelmäßig gießen. Wie oft, hängt natürlich von Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Zimmer ab. Brigitta Wimmer von den Bundesgärten rät, die Amaryllis im Schnitt alle vier Tage zu gießen. Sobald die Pflanze verblüht ist, muss sie gedüngt werden.

„Die ersten fünf Wochen ist ein Stickstoffdünger empfehlenswert. Danach kann man auf normalen Dünger umsteigen“, sagt Wimmer. Im August sollten Blumenliebhaber die exotische Pflanze einmal pro Woche gießen, ohne dem Wasser Nährstoffe zuzufügen.

Ruhezeit

Ganz wichtig ist es, der Amaryllis im September und Oktober eine absolute Ruhezeit zu gönnen, in der sie völlig austrocknet. Genauso wie in ihrer Heimat, in der vor der Regenzeit eine zehnwöchige Trockenperiode vorherrscht. Dazu sollte sie an einen kühlen aber frostfreien Platz gestellt werden, zum Beispiel im Keller.

Ende Oktober, Anfang November sollte man die Amaryllis dann einmal kräftig gießen und warten bis sie eine Blüte zeigt. Das Wunder an der Pflanze ist das Tempo, in dem sie wächst. Als wahrer „Sprinter“ unter den Zwiebelgewächsen braucht sie nur sechs bis acht Wochen in wohliger Wärme, um ihre ganze Pracht zu entfalten.

Blütezeit

In diesen Wochen kann man die Zeit bis zur Blüte etwas hinausschieben oder verkürzen. Steht die Amaryllis an einem warmen Ort, blüht sie schneller, an einem kühleren Platz wird das Wachstum etwas verzögert.

Wer eine Zwiebel neu kauft, sollte sie in einen Topf setzen, der nur etwas größer ist als die Zwiebeln. Auf dem Grund des Blumentopfs sorgt eine fingerdicke Schicht Tonscherben für eine gute Drainage. Etwa die Hälfte der Zwiebel sollte aus der Erde ragen – so verhindert man den „Roten Brenner“, eine gefürchtete Pilzkrankheit.