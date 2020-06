Schmerztherapie als ethisches Muss

Bereits Schmerzzustände, die zwischen zwei und vier Wochen andauern, hinterlassen ihre Spuren im Gehirn. Diese Erkenntnisse der Gehirnforschung machen deutlich, warum vor allem chronische Schmerzen auf mehreren Ebenen angepackt werden müssen.

Experten sprechen deshalb von einer multimodalen Schmerztherapie. „Es sollten mindestens zwei Fachdisziplinen – eine davon psychiatrisch oder psychologisch – einbezogen werden“, erklärt Prim. Johannes Kirchheimer von der Sonderheilanstalt für Rehabilitation im Thermenhof in Villach. Im Grunde werden jedoch Bausteine wie medizinische Behandlung mit Medikamenten, Physiotherapie, Entspannungsmaßnahmen, Schmerzbewältigungstraining sowie Patientenschulung und Information miteinander kombiniert.

In Landesklinikum Klagenfurt versucht man in einem dreijährigen Pilotprojekt eine tagesklinische Betreuung von Schmerzpatienten. Diese werden über sechs Wochen täglich zwischen acht und 15 Uhr in Kleingruppen betreut – mit physikalischen bis hin zu Gruppentherapien. In Skandinavien, den Niederlanden oder Großbritannien setzt man dieses Konzept bereits häufiger um als hierzulande. Prim. Rudolf Likar verweist auf internationale Daten. „Wir wissen, dass sich bei derart betreuten und geschulten Patienten das Schmerzempfinden deutlich reduziert. Wenn man wieder in den Arbeitsprozess zurückkehren kann, ist das ein enormer Erfolg.“