Schmerzen besser verstehen

Für Univ.-Prof.Marcus Schiltenwolf, Leiter der Schmerztherapie am Universitätsklinikum Heidelberg, ist die Lebensgeschichte seiner Patienten ein wesentlicher Teil für das Verständnis ihrer Erkrankung. " Schmerz hat immer einen Gefühlsanteil." Das betonte er beim Symposion "Die Sprache des Schmerzes verstehen", das das "Institut für medizinische Anthropologie und Bioethik " (IMABE) gemeinsam mit der AUVA und der Sozialversicherung in Wien veranstaltete.

In Österreich sind bereits 1,7 Millionen Menschen von chronischen Schmerzen betroffen. Tendenz steigend, obwohl in der (medikamentösen) Schmerzbehandlung in den vergangenen 25 Jahren enorme Fortschritte gelungen sind. In vielen Fällen ist jedoch gar keine direkte körperliche Ursache zu finden. Dazu kommt die Illusion medizinischer Machbarkeit. "heute scheint vieles planbar und machbar", sagt Schiltenwolf. "Viele Beschwerden und Schmerzen sind aber nicht technisch zu lösen, sondern fordern den Blick auf die Beziehung zum eigenen Körper, auf die eigene Geschichte, die Bindungen zu sich und zu anderen."

Die Bedeutung soziokultureller Aspekte in der Schmerzverarbeitung betont auch Univ.-Prof. Michael Bach. Der Psychiater leitet in Salzburg das APR, ein Institut für ambulante, psychosoziale Rehabilitation. "Körper und Seele sind in der Ursachenforschung des Schmerzes nicht zu trennen." Das werde in Fachkreisen immer mehr anerkannt. Ebenso, dass sogenannter "sozialer Schmerz" – z. B. Zurückweisung oder Mobbing – im Gehirn praktisch idente Schmerzen wie ein Schmerz durch körperliche Ursachen auslösen kann. Denn: "Schmerz- und Emotionsverarbeitung hängen zusammen."