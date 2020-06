Schlaganfall: Ratten lernten wieder greifen

Mit der Antikörper-Therapie könnten diese nun gezielt zum Wachsen gebracht und danach trainiert werden. Die Forschenden bereiten bereits einen klinischen Test mit der Kombinationstherapie an Schlaganfall-Patienten vor. Er soll noch in diesem Jahr in Zürich oder Basel starten.

Die Züricher Forscher haben den Nogo-Antikörper bereits vor mehr als 20 Jahren entdeckt. Erste klinische Versuche mit am Rückenmark verletzten, gelähmten Patienten endeten vielversprechend. Derzeit seien die Tests des Pharmakonzerns Novartis jedoch aus Geldmangel auf Eis gelegt, erklärte Schwab.