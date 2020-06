Schlafen schützt vor Übergewicht

Ich habe immer sehr einfach gegessen – Haferflocken und Topfen habe ich als Kind sehr gerne gehabt", erzählte der Extrembergsteiger Peter Habeler bei den Alpbacher Gesundheitsgesprächen: "Und ich hatte als Bub das Glück, sehr sportliche Lehrer zu haben." Nicht allzu viel essen und "Bewegung, Bewegung, Bewegung" seien die Gründe, warum er nicht übergewichtig sei und heute als 70-Jähriger das Gleiche wiege wie mit 16 Jahren.

Rund 800.000 Kinder in Österreich sind übergewichtig oder adipös (fettleibig) , sagte Univ.-Prof. Ursula Schmidt-Erfurth, Vizepräsidentin des " Europäischen Forum Alpbach " und Leiterin der Augenklinik im Wiener AKH / MedUni Wien. "In Wien sind 25 Prozent der Kinder adipös mit einem Body-Mass-Index (Körpergewicht in kg dividiert durch Körpergröße in Meter zum Quadrat, Anm.) von mehr als 25."

Welche Faktoren bei Kindern übermäßige Gewichtszunahme begünstigen, hat der Epidemiologe Prof. Wolfgang Ahrens von der Uni Bremen in der IDEFICS-Studie untersucht: Mehr als 16.000 Kinder zwischen zwei und neun Jahren in acht Ländern (Deutschland, Estland, Großbritannien, Italien, Schweden, Spanien, Ungarn, Zypern) nahmen teil.